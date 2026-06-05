Slušaj vest

U hodniku Suda za prekršaje u Podgorici danas oko 15.30 časova došlo je do incidenta između biznismena R.U. i bivšeg premijera Crne Gore Dritana Abazovića, saopšteno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

Prema navodima MUP-a, dok su čekali zakazano ročište, R.U. i D.A. prišli su jedan drugom, nakon čega je došlo do bliskog kontakta koji je, kako se navodi, inicirao R.U.

Iz policije ističu da nije došlo do razmene udaraca niti fizičkog obračuna.

"Policijski službenik, koji je angažovan na poslovima obezbeđenja Suda, je izdao upozorenje R.U. da prestane sa takvim ponašanjem, a po kojem upozorenju je R.U. postupio i konflikt između njih dvojice se nije nastavio niti produbio. O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Policija postupa po događaju, a o ishodu će javnost biti blagovremeno obaveštena", stoji u saopštenju.

Kako je Kurir već objavio, prema navodima "Vijesti", u pitanju je biznismen Ranko Ubović.

(Kurir.rs)

Ne propustiteCrna GoraNAPADNUT BIVŠI PREMIJER CRNE GORE! Biznismen krenuo GLAVOM na Dritana Abazovića, nastao OPŠTI METEŽ u sudnici, intervenisala policija
whatsapp-image-20240308-at-4.24.44-pm-1.jpg
Crna GoraDRITANA PITALI DA LI JE ON NA SNIMCIMA SA MIRJANOM PAJKOVIĆ: Dao urnebesan odgovor - "Vi znate, ja sam prošao SITO I REŠETO"
Dritan Abazović
Crna GoraABAZOVIĆ O ZDRAVKU KRIVOKAPIĆU: Dovoljno je reći da ga je crkva prekrečila
0304-epa-georgi-licovski.jpg
Crna GoraPAO DOGOVOR MILATOVIĆA I SPAJIĆA? Prave vlast u Podgorici, Dritan izbačen iz "kombinacije", najavljene nove litije?! "Birači će kazniti prevaru..."
milojko-spajic-i-jakov-milatovic.jpg