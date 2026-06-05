Slušaj vest

U hodniku Suda za prekršaje u Podgorici danas oko 15.30 časova došlo je do incidenta između biznismena R.U. i bivšeg premijera Crne Gore Dritana Abazovića, saopšteno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

Prema navodima MUP-a, dok su čekali zakazano ročište, R.U. i D.A. prišli su jedan drugom, nakon čega je došlo do bliskog kontakta koji je, kako se navodi, inicirao R.U.

Iz policije ističu da nije došlo do razmene udaraca niti fizičkog obračuna.

"Policijski službenik, koji je angažovan na poslovima obezbeđenja Suda, je izdao upozorenje R.U. da prestane sa takvim ponašanjem, a po kojem upozorenju je R.U. postupio i konflikt između njih dvojice se nije nastavio niti produbio. O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Policija postupa po događaju, a o ishodu će javnost biti blagovremeno obaveštena", stoji u saopštenju.

Kako je Kurir već objavio, prema navodima "Vijesti", u pitanju je biznismen Ranko Ubović.