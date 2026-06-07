JEDAN ŠVERCOVAO TONE KOKAINA KA EVROPI, DRUGI PREPRODAVAO "NA MALO" Uhapšeni Vintolm i Bulatović, istragom obuhvaćen i Dražen Milović
Radoman Vintolm i Dejan Bulatović uhapšeni su po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), zbog sumnje da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i šverc kokaina.
Službenici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) uhapsili su Vintolma i Bulatovića, a onda su im pretreseni stanovi i imovina koju koriste.
- U toku je sprovođenje hitnih dokaznih radnji - saopšteno je iz SDT-a.
Istragom SDT-a, kako saznaju "Vijesti", obuhvaćen je i odbegli Dražen Milović, koji je ranije već optužen u drugom predmetu SDT-a.
Prema nezvaničnim informacijama, Vintolm je učestvovao u međunarodnom švercu tone kokaina iz Južne Amerike u jednu evropsku luku, dok se Bulatović sumnjiči da je u Crnoj Gori "na malo" preprodavao kokain.
Sumnje policije su da je odbegli Dražen Milović od okrivljenog Bulatovića u više navrata kupovao po kilogram kokaina, koji je kasnije prenosio ka Bosni i Hercegovini.
- Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje je izvršilo hitne dokazne radnje u Podgorici i lišilo slobode dva lica zbog osnova sumnje da su izvršila krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Specijalno državno tužilaštvo će nakon saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka - piše u saopštenju SDT-a.
(Kurir.rs/Vijesti)