Slušaj vest

Radoman Vintolm i Dejan Bulatović uhapšeni su po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), zbog sumnje da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i šverc kokaina.

Službenici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) uhapsili su Vintolma i Bulatovića, a onda su im pretreseni stanovi i imovina koju koriste.

- U toku je sprovođenje hitnih dokaznih radnji - saopšteno je iz SDT-a.

Istragom SDT-a, kako saznaju "Vijesti", obuhvaćen je i odbegli Dražen Milović, koji je ranije već optužen u drugom predmetu SDT-a.

Prema nezvaničnim informacijama, Vintolm je učestvovao u međunarodnom švercu tone kokaina iz Južne Amerike u jednu evropsku luku, dok se Bulatović sumnjiči da je u Crnoj Gori "na malo" preprodavao kokain.

Sumnje policije su da je odbegli Dražen Milović od okrivljenog Bulatovića u više navrata kupovao po kilogram kokaina, koji je kasnije prenosio ka Bosni i Hercegovini.