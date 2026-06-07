Slušaj vest

Radoman Vintolm i Dejan Bulatović uhapšeni su po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), zbog sumnje da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i šverc kokaina.

Službenici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) uhapsili su Vintolma i Bulatovića, a onda su im pretreseni stanovi i imovina koju koriste.

- U toku je sprovođenje hitnih dokaznih radnji - saopšteno je iz SDT-a.

Istragom SDT-a, kako saznaju "Vijesti", obuhvaćen je i odbegli Dražen Milović, koji je ranije već optužen u drugom predmetu SDT-a.

Prema nezvaničnim informacijama, Vintolm je učestvovao u međunarodnom švercu tone kokaina iz Južne Amerike u jednu evropsku luku, dok se Bulatović sumnjiči da je u Crnoj Gori "na malo" preprodavao kokain.

Sumnje policije su da je odbegli Dražen Milović od okrivljenog Bulatovića u više navrata kupovao po kilogram kokaina, koji je kasnije prenosio ka Bosni i Hercegovini.

- Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje je izvršilo hitne dokazne radnje u Podgorici i lišilo slobode dva lica zbog osnova sumnje da su izvršila krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Specijalno državno tužilaštvo će nakon saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka - piše u saopštenju SDT-a.

(Kurir.rs/Vijesti)

Ne propustiteCrna GoraACO ĐUKANOVIĆ NAPUSTIO CRNU GORU: Protiv Milovog brata tužilaštvo vodi najmanje dva krivična predmeta
aco.jpg
Crna GoraMUP CRNE GORE O SUKOBU IZMEĐU ABAZOVIĆA I UBOVIĆA: Detalji incidenta u sudnici u Podgorici
0304-epa-georgi-licovski.jpg
Crna GoraNAPADNUT BIVŠI PREMIJER CRNE GORE! Biznismen krenuo GLAVOM na Dritana Abazovića, nastao OPŠTI METEŽ u sudnici, intervenisala policija
whatsapp-image-20240308-at-4.24.44-pm-1.jpg
Crna GoraIZMENJEN REŽIM SAOBRAĆAJA NA AERODROMU U TIVTU: Ako sutra polećete avionom, na aerodromu morate biti u OVO VREME, nakon toga pristup je ZABRANJEN
shutterstock_1515611429.jpg