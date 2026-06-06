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Podgorička policija procesuirala je dve osobe zbog sumnje da su počinile ukupno šest krivičnih dela, a tokom akcije zaplenjene su određene količine kokaina i marihuane.

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici, preduzimajući aktivnosti na lociranju i hapšenju osoba za kojima se traga na lokalnom i nacionalnom nivou, u podgoričkom naselju Zabjelo pronašli B.V. (27) iz Podgorice, za kojim se tragalo zbog sumnje da je počinio više krivičnih dela.

„Prilikom pregleda kod ovog lica pronađena je određena količina kokaina i marihuane“, navodi se u saopštenju.

Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, B.V. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, ugrožavanje sigurnosti, izazivanje opšte opasnosti i nasilničko ponašanje.

Kako je saopšteno, protiv njega će po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici biti podneta i krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo krađa na štetu jedne osobe.

U drugoj aktivnosti, policijski službenici su, postupajući po operativnim saznanjima, izvršili pretres kuće koju koristi D.M. iz Podgorice.

„Tom prilikom pronađeno je jedno veće PVC pakovanje sa sadržajem opojne droge marihuane mase oko 100 grama, kao i drugi predmeti sa tragovima opojne droge“, saopšteno je iz policije.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade, D.M. je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.