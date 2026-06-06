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Dve osobe uhapšene su po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) zbog sumnje da su izvršile krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge, saopšteno je iz SDT-a. Hapšenje je sprovelo Specijalno policijsko odeljenje (SPO).

U toku je sprovođenje hitnih dokaznih radnji i hapšenje po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

„Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje je izvršilo hitne dokazne radnje u Podgorici i lišilo slobode dva lica zbog osnova sumnje da su izvršila krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, navodi se u saopštenju.