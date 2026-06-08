U Crnoj Gori je u poslednja 24 sata evidentirano 16 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri osobe lakše i tri teže povređene, uz značajan broj izdatih kazni i prekršajnih prijava.
Crna Gora
ZA 24 SATA 16 SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U CRNOJ GORI: Troje povređeno u udesima
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U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 16 saobraćajnih nezgoda, u kojima su po tri osobe lakše i teže povređene.
Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano pet nezgoda, a u Baru tri.
Po jedna saobraćajna nezgoda zabeležena je na Cetinju, u Kolašinu, Ulcinju, Herceg Novom, Kotoru, Budvi, Nikšiću i Pljevljima.
Izdato je 437 naloga za uplatu novčanih kazni i podnete 34 prekršajne prijave.
Policija je oduzela pet pari registarskih tablica.
Kurir.rs/RTCG
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