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U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 16 saobraćajnih nezgoda, u kojima su po tri osobe lakše i teže povređene.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano pet nezgoda, a u Baru tri.

Po jedna saobraćajna nezgoda zabeležena je na Cetinju, u Kolašinu, Ulcinju, Herceg Novom, Kotoru, Budvi, Nikšiću i Pljevljima.

Izdato je 437 naloga za uplatu novčanih kazni i podnete 34 prekršajne prijave.