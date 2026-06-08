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Predsednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje Zakon o izmenama i dopunama Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš. Milatović je ocenio da su pojedina usvojena rešenja upitna sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i Zakonom o zaštiti kulturnih dobara.

Predsednik je iskoristio svoje ustavno pravo i stopirao zakon koji je parlament izglasao 1. juna 2026. godine na devetoj sednici Prvog redovnog zasedanja.

Dvorac u Podgorici ne može u privatne ruke

U obrazloženju odluke navodi se da je posebno sporna odredba kojom se dvorac Kruševac u Podgorici, sa pripadajućim zemljištem, prenosi u privatnu svojinu princa Nikole Petrovića.

1/8 Vidi galeriju Jakov Milatović Foto: Risto Bozovic/AP, Ludovic MARIN / AFP / Profimedia, Printscreen/Instagram

Milatović ističe da je reč o objektu koji decenijama ima status zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra, zbog čega smatra da je njegovo prenošenje u privatno vlasništvo suprotno Ustavu Crne Gore, koji propisuje da država štiti kulturnu baštinu, kao i Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, kojim je izričito propisano da se nepokretno kulturno dobro u državnoj svojini ne može otuđiti.

Istorijski presedan otvara prostor za druge dinastije?

Prema rečima šefa države, davanjem dvorca Kruševac u privatnu svojinu stvara se neustavan i nezakonit presedan. Milatović upozorava da bi ovo moglo otvoriti prostor za slične zahteve potomaka iste ili drugih dinastija prema državnoj imovini od istorijskog i kulturnog značaja, što bi bilo izuzetno štetno po državni interes.

On je podsetio da je država već zauzela uravnotežen pristup prema potomcima kroz zakon iz 2011. godine, kojim su predviđeni izgradnja porodične kuće na Cetinju i dodela stana u Podgorici.

Crna Gora je republika, a ne monarhija

Milatović je naglasio da je dužnost države da kroz obrazovnu i kulturnu politiku baštini ulogu dinastije Petrović Njegoš u istoriji Crne Gore, ali je podsetio i na ustavne temelje zemlje.

Budući da je Crna Gora članom 1 Ustava definisana kao država republikanskog oblika vladavine, afirmacija tih vrednosti predstavlja prioritet svake institucije, dodaje se u obrazloženju.