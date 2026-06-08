ALBANSKI DRŽAVLJANIN ŠETAO PO ULCINJU SA PIŠTOLJEM ZA POJASOM! Pružao pasivni otpor prilikom hapšenja, odbio da uđe u vozilo, evo šta su policajci uradili
Policija u Ulcinju uhapsila je državljanina Albanije, koji se sumnjiči da je gradom šetao noseći pištolj.
- Policijski službenici su, naime, sinoć oko 19.00 časova došli do saznanja da jedno lice šeta ulicom Ulcinja sa pištoljem za pojasom. Odmah su postupili po saznanju i u jednom ugostiteljskom objektu ubrzo pronašli lice, E.L (34), državljanina Republike Albanije, koji je za pojasom imao pištolj koji je od njega odmah oduzet. Utvrđeno je da se radi o startnom pištolju „Blow“ cal. 9mm. Lice je odbilo da pođe sa policijskim službenicima, a potom je pružilo pasivni otpor, hvatajući se rukama za vrata službenog vozila, nakon čega su policijski službenici prema njemu upotrebili sredstva prinude – fizičku snagu (polugu na laktu) i sredstva za vezivanje", saopštili su iz Uprave policije Crne Gore.
RTCG prenosi da je E.L. uhapšen zbog sumnje da je izvršio prekršaj iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru (ometanje policijskih službenika u vršenju službene radnje) i biće u zakonskom roku privedeno nadležnom Sudu za prekršaje.
Osim navedenog, policijski službenici su prethodno, u odvojenoj aktivnosti, pretresom u jednom objektu u Ulcinju pronašli i oduzeli lovačku pušku.
(Kurir.rs/RTCG)