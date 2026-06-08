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Barska policija uhapsila je D.D. (55) iz tog grada zbog sumnje da je počinila krivično delo neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka.

Kako se sumnja, D.D. je, radeći na poslovima prodavca u kiosku ovog privrednog društva, izvršila elektronsku registraciju telefonskog broja jednog mobilnog operatera u Crnoj Gori na ime G.P. (65) iz Republike Hrvatske, nakon čega je SIM karticu prodala drugom licu.

U postupku koji je prethodio podnošenju krivične prijave utvrđeno je da je registracija izvršena suprotno odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama i Pravilnika o načinu registracije korisnika javnih komunikacionih mreža, kojima je propisana obavezna identifikacija korisnika na osnovu ličnog dokumenta, uz njegovo prisustvo i elektronsko evidentiranje podataka skeniranjem dokumenta, navode iz Uprave policije.

Proverom u elektronskim bazama podataka utvrđeno je da je G.P., čije je lične podatke osumnjičena zloupotrebila prilikom registracije broja kod mobilnog operatera, preminula sredinom 2025. godine.