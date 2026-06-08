ZLOUPOTREBLJAVALA PODATKE PREMINULE OSOBE: Uhapšena radnica kioska u Baru, sumnjiči se da je SIM karticu registrovala na tuđe ime, pa prodavala dalje
Barska policija uhapsila je D.D. (55) iz tog grada zbog sumnje da je počinila krivično delo neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka.
Kako se sumnja, D.D. je, radeći na poslovima prodavca u kiosku ovog privrednog društva, izvršila elektronsku registraciju telefonskog broja jednog mobilnog operatera u Crnoj Gori na ime G.P. (65) iz Republike Hrvatske, nakon čega je SIM karticu prodala drugom licu.
U postupku koji je prethodio podnošenju krivične prijave utvrđeno je da je registracija izvršena suprotno odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama i Pravilnika o načinu registracije korisnika javnih komunikacionih mreža, kojima je propisana obavezna identifikacija korisnika na osnovu ličnog dokumenta, uz njegovo prisustvo i elektronsko evidentiranje podataka skeniranjem dokumenta, navode iz Uprave policije.
Proverom u elektronskim bazama podataka utvrđeno je da je G.P., čije je lične podatke osumnjičena zloupotrebila prilikom registracije broja kod mobilnog operatera, preminula sredinom 2025. godine.
"Na taj način je, kako se sumnja, D.D. neovlašćeno iskoristila lične podatke preminule osobe radi registracije telefonskog broja, a potom SIM karticu prodala drugom fizičkom licu", kazali su iz Uprave policije.
Kurir.rs/RTCG