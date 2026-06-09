Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala, sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u saradnji sa službenicima Sektora za finansijsko-obaveštajne poslove i Poreske uprave, podneli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju krivičnu prijavu protiv privrednog društva „R.H.M.“ d.o.o. Ulcinj i izvršnog direktora E.P. (42), zbog sumnje da su počinili krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju .

"U postupku do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da su E.P., kao izvršni direktor društva „R.H.M.“ d.o.o. Ulcinj, i navedeno privredno društvo, tokom poslovne 2025. godine, kako se sumnja, prikrivali stvarne prihode i Poreskoj upravi nisu prijavljivali tačne i potpune podatke o ostvarenim prihodima. Sumnja se da su to činili s ciljem potpunog ili delimičnog izbegavanja plaćanja poreskih obaveza i doprinosa, čime su Budžet Crne Gore oštetili za 19.503,29 evra. Službenici Sektora za borbu protiv kriminala odlučno nastavljaju sa realizacijom prioritetnih policijsko-tužilačkih aktivnosti u sklopu nacionalnog projekta kodnog naziva „Evazija“. Kroz snažnu međuinstitucionalnu saradnju i sinhronizovano delovanje sa svim nadležnim organima, na terenu se sprovode kontinuirane, rigorozne mere usmerene na beskompromisnu zaštitu ekonomskih interesa države i očuvanje stabilnosti Budžeta Crne Gore", dodaje se u saopštenju.