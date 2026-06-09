KRIVIČNA PRIJAVA ZBOG UTAJE POREZA U ULCINJU: Budžet oštećen za skoro 20.000 evra
Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala, sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u saradnji sa službenicima Sektora za finansijsko-obaveštajne poslove i Poreske uprave, podneli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju krivičnu prijavu protiv privrednog društva „R.H.M.“ d.o.o. Ulcinj i izvršnog direktora E.P. (42), zbog sumnje da su počinili krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju.
Prema policijskom saopštenju, kako se sumnja, oni su na taj način oštetili Budžet Crne Gore za ukupno 19.503,29 evra.
"U postupku do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da su E.P., kao izvršni direktor društva „R.H.M.“ d.o.o. Ulcinj, i navedeno privredno društvo, tokom poslovne 2025. godine, kako se sumnja, prikrivali stvarne prihode i Poreskoj upravi nisu prijavljivali tačne i potpune podatke o ostvarenim prihodima. Sumnja se da su to činili s ciljem potpunog ili delimičnog izbegavanja plaćanja poreskih obaveza i doprinosa, čime su Budžet Crne Gore oštetili za 19.503,29 evra. Službenici Sektora za borbu protiv kriminala odlučno nastavljaju sa realizacijom prioritetnih policijsko-tužilačkih aktivnosti u sklopu nacionalnog projekta kodnog naziva „Evazija“. Kroz snažnu međuinstitucionalnu saradnju i sinhronizovano delovanje sa svim nadležnim organima, na terenu se sprovode kontinuirane, rigorozne mere usmerene na beskompromisnu zaštitu ekonomskih interesa države i očuvanje stabilnosti Budžeta Crne Gore", dodaje se u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG