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Policija u Podgorici, u saradnji sa tužilaštvom, rasvetlila je treći slučaj paljenja imovine na štetu dve Podgoričanke i podnela krivičnu prijavu protiv D.R. (47) iz Cetinja zbog sumnje da je izazvao opštu opasnost. Osumnjičeni se, prema navodima policije, već nalazi u pritvoru zbog ranijih sličnih krivičnih dela.

U nastavku istrage o više krivičnih dela počinjenih na štetu majke i ćerke iz Podgorice, za koja se D.R. već sumnjiči, policija je prikupila dokaze i podnela krivičnu prijavu protiv njega zbog novog slučaja izazivanja opšte opasnosti.

"Sumnja se da je D.R. navedeno krivično delo izvršio 30.03.2026. godine oko 03:40 časova, kada je došao na adresu u Ulici Crnogorskih serdara bb, nakon čega je ušao u podzemnu garažu stambene zgrade u kojoj je bilo parkirano vozilo marke „Peugeot 3008“, podgoričkih registarskih oznaka, u vlasništvu oštećene ženske osobe iz Podgorice. Tom prilikom je, kako se sumnja, upotrebom podesnog sredstva izazvao otvoreni plamen, usled čega je došlo do požara na vozilu, nakon čega se dao u bekstvo", ocenjeno je u saopštenju.

Iz Uprave policije podsećaju da su ranije rešena dva slučaja izazivanja opšte opasnosti na štetu iste žene i njene majke.

"Kako se sumnja, D.R. je u decembru 2025. godine izazvao požar na vratima stana oštećene, dok je u februaru 2026. godine pokušao da izazove požar bacanjem eksplozivne naprave u dvorište kuće", piše u saopštenju.