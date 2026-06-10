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Snimak opasnog preticanja na putu prema Cetinju objavila je Instagram stranica Podgorički vremeplov. Na snimku se vidi vozilo koje prelazi punu liniju i započinje preticanje u trenutku kada iz suprotnog smera nailaze druga vozila.

Vozač je za dlaku izbegao nesreću.

"Ovome ko vozio treba trajno oduzeti dozvolu", "Ako mene pitate ovo je pokušaj ubistva" samo su neki od komentara ispod pomenutog videa.

Apeluje se na sve vozače da poštuju saobraćajne propise i da ne rizikuju svoje i tuđe živote zbog uštede nekoliko sekundi vožnje.

Kurir.rs/Telegraf/Instagram Podgorički vremeplov 

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