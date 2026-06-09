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Zdravstveno stanje odbornika Milivoja Brkovića, koji je nedavno brutalno pretučen, naglo se pogoršalo usled plućne embolije.

Prema saznanjima TVPG, Brkoviću je pre dva dana pozlilo, nakon čega je hitno primljen u bolnicu gde su lekari, nakon detaljnih pregleda, ustanovili plućnu emboliju koja je, kako sumnjaju, posledica napada i udaraca koje je zadobio tokom nedavnog fizičkog napada.

Brković je, kako saznaje TVPG, još uvek životno ugrožen i podvrgnut je terapijama kako bi se sanirali trombovi koji su se pojavili, a koji bi mogli da izazovu ozbiljne komplikacije.

I dok se Brković nalazi u Kliničkom centru zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, napadači su i dalje na slobodi. Prema nezvaničnim informacijama iz policije, snimci nemilog događaja su izuzeti sa okolnih kamera, ali vinovnici ovog događaja su još u bekstvu.

Brković je pre sedam dana brutalno pretučen i nanijete su mu teške telesne povrede. Ovaj napad izazvao je oštre reakcije javnosti i političkih subjekata koji zahtevaju hitnu reakciju tužilaštva i policije, poručujući da se nasilje nad javnim jelatnicima ne sme tolerisati.