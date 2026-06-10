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Policija Cetinja uhapsila je dve osobe iz Nikšića nakon kontrole vozila na raskrsnici Cetinje – Podgorica – Budva. Kod suvozača je pronađeno oko 20 grama kokaina, marihuana i pribor za usitnjavanje, dok je devojka koja je upravljala automobilom uhapšena zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Policijski službenici su tokom redovne kontrole saobraćaja zaustavili automobil kojim je upravljala M.V. (24), dok se na mestu suvozača nalazio V.G. (30).

Kokain i marihuana u rancu

Pregledom osoba i vozila, policija je u rancu suvozača V.G. pronašla oko 20 grama kokaina, određenu količinu marihuane, drobilicu za usitnjavanje i jedan džoint.

O događaju je odmah obavešten nadležni državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. On je naložio da se V.G. uhapsi zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Devojka pala na testu za narkotike

Istovremeno, policija je testirala i devojku koja je vozila automobil.

Nakon što je utvrđeno da je pozitivna na testu na psihoaktivne supstance, M.V. je odmah lišena slobode zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

(Kurir.rs/RTCG)

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