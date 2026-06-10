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Ulcinjska policija isključila je iz saobraćaja četiri četvorocikla - kvad vozila i podnela prijave protiv više osoba zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja.

"Postupajući po prijavama građana, a imajući u vidu ugrožavanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, naročito na lokacijama sa izraženom frekvencijom pešaka, službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj su 10. juna 2026. godine preduzeli mere i radnje iz svoje nadležnosti i iz saobraćaja isključili četiri vozila kategorije četvorocikl (ATV/kvad vozila), koja su bila iznajmljena od strane jedne rent-a-quad kompanije, a kojima su upravljali strani državljani, koji su tom prilikom sankcionisani zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima", kazali su iz Uprave policije.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Kontrolom je utvrđeno da su državljani Savezne Republike Nemačke A.S. (19), A.S. (23) i E.I. (32), kao i državljanin Republike Srbije S.A. (23), počinili više prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji se odnose na upravljanje vozilom bez položene vozačke dozvole za kategoriju vozila kojom su upravljali, neposedovanje važeće vozačke dozvole tokom kontrole i nedavanje iste na uvid ovlašćenim policijskim službenicima, upravljanje vozilom bez istaknutih registarskih oznaka, kao i upravljanje neregistrovanim vozilom.

"Takođe, zbog utvrđenih nepravilnosti, protiv pravnog lica koje se bavi iznajmljivanjem navedenih vozila, kao i odgovornog lica u pravnom licu, biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave. U odnosu na jedno od kontrolisanih vozila biće preduzete i mere iz nadležnosti carinskih organa zbog sumnje na počinjeni carinski prekršaj", dodaju iz UP.

Navedena vozila su isključena iz saobraćaja i biće predmet daljih provera i kontrole tehničke ispravnosti.

"Uprava policije upozorava da nepropisno i nestručno upravljanje vozilima kategorije četvorocikl predstavlja bezbednosni rizik, naročito u urbanim zonama i turističkim područjima sa velikom koncentracijom pešaka. Osim stvaranja prekomjerne buke i uznemiravanja građana, ovakvim ponašanjem može doći do izazivanja saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama po vozače, pešake i druge učesnike u saobraćaju. Iz navedenih razloga službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj će u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama ove kategorije vozila", poručili su iz policije u saopštenju.