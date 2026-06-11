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Evropska komisija je u najnovijem neformalnom dokumentu ocenila da Crna Gora uspešno nastavlja napredak ka ispunjavanju završnih merila u ključnim poglavljima 23 i 24, čime ispunjava i preduslove za treću isplatu evropskih sredstava.

Reforma pravosuđa već daje konkretne rezultate kroz jačanje institucionalne stabilnosti sudskih i tužilačkih organa, ali Brisel i dalje upozorava na kašnjenja u imenovanjima na najvišim funkcijama i na pravne nedoumice oko penzionisanja sudija Ustavnog suda.

U oblasti borbe protiv korupcije zabeležen je važan korak jer je Vlada usvojila predlog izmena Ustava kojima se ukida imunitet premijeru i ministrima u slučajevima zloupotrebe položaja, a deblokiran je i rad Agencije za sprečavanje korupcije izborom novog direktora.

Potrebno povećati broj presuda za organizovani kriminal i pranje novca

Saradnja Specijalnog državnog tužilaštva sa međunarodnim partnerima poput Evropola daje odlične rezultate u procesuiranju teškog kriminala, ali Brisel napominje da je potrebno povećati broj pravosnažnih presuda za organizovani kriminal i pranje novca.

Kada je reč o medijima, novi zakonski okvir je ocenjen pozitivno, ali opštu sliku kvare učestali pritisci na novinare. Tokom prošle godine zabeležena su čak 33 slučaja zastrašivanja, gde su meta uglavnom bile žene, dok stari napadi na novinare i dalje ostaju nerešeni.