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Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu Višeg suda u Bijelom Polju kojom je Alija Balijagićosuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora od 40 godina zbog teškog ubistva Jovana i Milenke Madžgalju bjelopoljskom selu Sokolac, kao i zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja.

Kako je saopšteno iz Apelacionog suda, odbijena je kao neosnovana žalba branioca optuženog, pa je potvrđena prvostepena presuda kojom je Balijagić oglašen krivim za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Istom presudom, navodi se u saopštenju, optuženom je izrečena i mera bezbednosti oduzimanja lovačke puške jugoslovenske proizvodnje, marke "CZ", model "M 93", kalibra 12/70, za koju je utvrđeno da je korišćena za izvršenje krivičnog dela.

1/6 Vidi galeriju Kuća u kojoj je boravio Alija Balijagić pre hapšenja Foto: Facebook, Kurir Televizija, Kurir, RINA

Iz Apelacionog suda su saopštili da je odbrana žalbom osporavala zaključak prvostepenog suda da je Balijagić oštećene lišio života na podmukao način. Žalbom je, kako dodaju, ukazivano i na navodno nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, posebno u delu koji se odnosi na uračunljivost optuženog.

Apelacioni sud je, međutim, ocenio da je Viši sud u Bijelom Polju pravilno zaključio da je Balijagić ubistvo počinio na podmukao način.

- Ovaj sud, kao i prvostepeni, nalazi da u konkretnom slučaju podmuklost u postupanju optuženog sadrži i objektivne i subjektivne elemente ubistva na podmukao način - navodi se u saopštenju.

1/7 Vidi galeriju Alija Balijagić izručen Crnoj Gori Foto: Uprava policije Crne Gore

U saopštenju se dodaje da nijedna činjenica koja se odnosi na duševno stanje optuženog u vreme izvršenja krivičnog dela ne dovodi u pitanje njegovu uračunljivost.

Sud je, kako je saopšteno, posebno cenio rezultate sudsko-psihijatrijskog veštačenja koje je sprovela komisija veštaka. Oni su utvrdili da kod Balijagića nisu evidentirani znaci akutnog ili hroničnog duševnog oboljenja, niti zaostalog duševnog razvoja.

Prema navodima iz saopštenja, kod optuženog je utvrđen disocijalni poremećaj ličnosti sa izraženim narcisoidnim crtama, odsustvom empatije i moralne inhibicije, ali su mu kognitivne, mnestičke i voljne psihičke funkcije bile očuvane.

Zbog toga je Apelacioni sud ocenio da nije bilo osnova za institucionalno posmatranje Balijagića radi utvrđivanja uračunljivosti, kako je to traženo žalbom.

1/5 Vidi galeriju Hapšenje Alije Balijagića Foto: Pritnscreen/TikTok/Dosije.192, RTCG

Apelacioni sud je ispitao i deo presude koji se odnosi na kaznu i zaključio da je prvostepeni sud pravilno cenio otežavajuće okolnosti.

Kako se navodi u saopštenju, među otežavajućim okolnostima su raniji život optuženog, njegova višestruka osuđivanost, ličnost, sklonost ka vršenju krivičnih dela, kao i činjenica da ranije izrečene sankcije nisu uticale na njega da ubuduće ne vrši krivična dela.

Sud je cenio i okolnosti pod kojima je delo izvršeno, kao i ponašanje Balijagića nakon ubistva. Iz Apelacionog suda su podsetili da je Balijagić nakon izvršenja krivičnih dela bio nedostupan državnim organima, jer je pobegao i skrivao se.