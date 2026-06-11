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Pokret Evropa sad (PES) ocenio je najavu Demokratske narodne partije (DNP) u Glavnom gradu, da će podržati Srđana Perića za funkciju predsednika Skupštine Glavnog grada, kao uvod za saradnju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

Kako navode u saopštenju dostavljenom medijima, nakon svega izrečenog na račun PES-a i gradonačelnika Saše Mujovića, predstavniku Demokratske narodne partije (DNP) nije smetalo da se vrati za pregovarački sto, ali ne da razgovara o poštovanju koalicionog sporazuma (što je bilo očekivano), već da traži bezuslovnu podršku za funkciju koju su istakli putem medija.

Iz PES-a tvrde da svi razgovori koji su se vodili oko tema kako dalje da funkcioniše Glavni grad, predstavnik DNP-a je kvalifikovao kao ucene i ultimatume, dok je istovremeno zahtevao da ultimativno dobije podršku od svih konstituenata koalicije za funkciju predsednika Skupštine.

- Dakle, DNP ne želi da poštuje obaveze iz sporazuma koji su potpisali, ali im ne smeta da traže glasove za fotelju predsednika Skupštine Glavnog grada. Novi pokušaj da se javnosti predstave kao principijelni jednako će biti uspešan kao kada su principijelno najavili da se u Botunu neće graditi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Zato najava da će podržati Srđana Perića za predsednika Skupštine Glavnog grada je uvod za saradnju sa DPS-om - poručili su iz PES-a.

Iako su, kako navode iz ove partije, iz DNP-a nakon izlaska iz vlasti najavili da će PES i ostali konstituenti većine sarađivati sa DPS-om, javnost će svedočiti narednih dana koliko je DNP principijelan i ko će praviti novu koaliciju u Glavnom gradu.

- Sve će biti jasnije kada se građani uvere ko će i zvanično potpisima podržati novog kandidata većine - poručuju iz PES-a.

Priča da DNP pravi novu većinu radi navodnog sprečavanja uvođenja prinudne uprave je, prema njihovom mišljenju, besmislena, jer je takav scenario koji se ne primenjuje prvi put u Crnoj Gori, zapravo posledica krize koju je izazvao upravo DNP.

- Sada će krizu koju su sami izazvali rešiti tako što će u raznim kombinatorikama sa DPS-om praviti novu većinu i braniti svoje fotelje u gradskim preduzećima, a javnosti će i takav potez predstavljati kao principijelan da bi se navodno sprečila samovolja Saše Mujovića - zaključuju u saopštenju.

Demokratska narodna partija (DNP) odgovorila Pokretu Evropa sad (PES)

Demokratska narodna partija se najsrdačnije zahvaljuje kolegama iz PES-a jer su u svom saopštenju potvrdili da im dogovor nikad nije bio namera i da su sa uslovljavanjima i ucenama da podržimo Sašu Mujovića, imali jedini cilj da uvedu Podgoricu u prinudnu upravu, saopšteno je danas iz Demokratske narodne partije.

- Spočitavati DNP- u saradnju sa DPS-om mogu samo oni koji sve vreme imaju tu saradnju. Tako je Saša Mujović direktno iz DPS-a kao kadar Duška Markovića prvo izabrana za dekana, zatim dobio stan, a onda postao i gradonačelnik. Tako da DPS u ovom trenutku ima svog gradonačelnika, doduše bivšeg i to na rezervnoj poziciji za svaki slučaj. A da ne govorimo o poslednjem skandalu i imenovanju Vesne Radulović, DPS-ovke sa dna kace za predsednicu UO FK "Budućnost", čime je ova fudbalska institucija i zvanično dotakla dno. Naravno, treba li podsećati na odbornika PES-a Dejana Rabrenovića u Budvi koji zajedno sa DPS-om i Nikolom Jovanovićem čini odborničku većinu u ovom gradu. DNP nikad nije bila ni u formalnim ni u neformalnim koalicijama sa DPS-om, kao što od kraja januara nismo u koaliciji s PES-om i Sašom Mujovićem, koji je čitav grad zbog svoje funkcije pretvorio u taoca - poručuju iz DNP-a.

Navode da je njihova ponuda bila otvorena, predočena i javnosti i bivšim koalicionim partnerima da ne žele prinudnu upravu u Podgorici i nisu jedini iz bivše koalicije koji imaju takav stav.