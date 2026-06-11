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Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ u više koordinisanih akcija na području Rožaja i Berana oduzeli su marihuanu, 286 tableta sa liste opojnih droga, kao i predmete povezane sa zloupotrebom narkotika, dok su dve osobe lišene slobode.

Iz Uprave policije saopšteno je da su aktivnosti bile usmerene na suzbijanje ulične distribucije opojnih droga i otkrivanje krivičnih dela iz ove oblasti.

Tokom pretresa prostorija koje koristi I.K. (59) iz Rožaja pronađeni su elektrošoker i 273 tablete koje se nalaze na listi opijata. Policija je saopštila da je I.K. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„I.K. je lišen slobode i uz krivičnu prijavu biće sproveden nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju“, navodi se u saopštenju.

U drugom pretresu, kod A.K. (48) iz Rožaja pronađeni su metalni boks i 13 tableta sa liste opojnih droga. O pravnoj kvalifikaciji tog događaja nadležni tužilac će se naknadno izjasniti.

Policija je pretresla i prostorije koje koristi A.K. (50) iz Rožaja, gde je pronađena biljna materija za koju se sumnja da je marihuana. Nakon konsultacija sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju ocenjeno je da nema elemenata krivičnog dela.

„Protiv ovog lica biće podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, saopštila je policija.

U Beranama su službenici policije kontrolisali vozilo kojim je upravljao D.P. (29) iz Podgorice. Tom prilikom pronađeni su drobilica, ručno napravljeni džointi i manja količina materije za koju se sumnja da je marihuana.

Daljom istragom policija je posumnjala da je D.P. omogućio uživanje opojne droge ženskoj osobi koja se nalazila u vozilu.

„Nadležni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama ocenio je da postoje elementi krivičnog dela omogućavanje uživanja opojnih droga, zbog čega će protiv D.P. biti podneta krivična prijava u redovnom postupku“, navodi se u saopštenju.