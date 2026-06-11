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Odbornik Vuk Ikovićoptužio je lokalnu vlast da propušta razvojnu šansu, iz Opštine poručuju da UNESCO status mora imati podršku meštana. Deo reke Zete koji protiče kroz Danilovgrad nije zaštićen kao UNESCO rezervat biosfere, iako je pod zaštitom njen tok kroz Nikšić i Podgoricu.

Danilovgradske vlasti nisu potpisale saglasnost za uključivanje dela toka u granicama te opštine u međunarodno zaštićeno dobro jer "prethodno treba rešiti pravna, imovinska i upravljačka pitanja u vezi sa Parkom prirode 'Rijeka Zeta'".

Međutim, odbornik Skupštine opštine Danilovgrad Vuk Iković poručuje da nefunkcionisanje tog parka ne može biti prepreka za nominaciju, već da je reč o problemu unutrašnje politike zbog kojeg Danilovgrad propušta priliku za međunarodnu podršku, održivi razvoj i bolju zaštitu reke Zete.

Iković je početkom sedmice na Fejsbuku saopštio da predsednik Opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović nije potpisao saglasnost za uključivanje Zete u UNESCO rezervat biosfere zajedno sa Skadarskim jezerom, Moračom i Cijevnom.

Prema njegovim tvrdnjama, ranije su takvu saglasnost dale opštine Nikšić, Kolašin, Podgorica, Bar, Ulcinj, Zeta i Tuzi. Iz Opštine Danilovgrad, pak, kažu da je "pre svega, neophodno izvršiti reviziju zona i studije ovog zaštićenog područja".

- Tokom prethodnog perioda, odnosno pripreme nominacionog dosijea, obavili smo više konsultativnih sastanaka i zajednički stav je da u ovom trenutku ne treba ulaziti u proces nominacije dok se otvorena pitanja na lokalnom nivou ne reše - rekli su iz Opštine.

Iković: Kriza se koristi kao izgovor



UNESCO rezervati biosfere su područja koja se prepoznaju zbog značajnih prirodnih vrednosti, biološke raznovrsnosti i mogućnosti da se zaštita prirode uskladi sa održivim razvojem lokalnih zajednica.

Iković je u odgovorima "Vijestima" rekao da upravo područjima kakva je dolina reke Zete treba dodatna pravna i finansijska podrška, a da UNESCO status ne znači zabranu razvoja niti "stavljanje prostora pod stakleno zvono".

- Da rukovodstvo zna svoj posao, ono bi nas uvelo u UNESCO da bi što pre izašli iz krize. Nažalost, umesto da krizu iskoriste kao podsticaj za unapređenje upravljanja i privlačenje međunarodne podrške, aktuelno rukovodstvo je koristi kao argument protiv uključivanja u UNESCO rezervat biosfere - rekao je Iković.

On ocenjuje da je najavljena izmena granica Parka prirode "Rijeka Zeta" samo izgovor, jer je rukovodstvo Opštine, kako tvrdi, sa projektom UNESCO rezervata biosfere upoznato pre tri godine.

- Za tri godine mogla su biti otvorena nova radna mesta, pokrenuti projekti održivog turizma i obezbeđena sredstva iz međunarodnih fondova. Umesto toga, nismo dobili čak ni službu zaštite ni izmene granica Parka prirode - rekao je Iković.

Dodao je da "reku ne čini samo voda, već i njena obala na kojoj žive ljudi", te da bi to trebalo posmatrati kao dodatnu vrednost za Danilovgrad.

- Ako neko ima viziju, on će da se hvali time da će veći deo Bjelopavlićke ravnice biti brendiran, odnosno da može postati deo UNESCO baštine, a ne da mu to služi kao opravdanje zašto je odbio da uvede naš grad u UNESCO. Dok su Nikšić, Kolašin, Podgorica, Bar, Ulcinj, Tuzi i Zeta prepoznali priliku i podržali uključivanje svojih područja u UNESCO rezervat biosfere, Danilovgrad je rekao ne - izjavio je Iković.

On je ocenio da će ta odluka ostati upamćena kao "primer kako ne treba raditi".

- Biće to primer kako politička, urbanistička i ekološka nepismenost jednog funkcionera utiče negativno na sve građane jedne opštine i države. Odbijanjem da najvredniji deo teritorije opštine postane dio UNESCO rezervata biosfere ne propušta se samo prilika za unapređenje zaštite prirode, već i šansa za novi razvojni model zasnovan na održivom turizmu, međunarodnoj prepoznatljivosti i kvalitetnijem životu lokalne zajednice. Ovo nije ideološko pitanje zaštite prirode, ovo je pitanje razvoja, ekonomije i vizije Danilovgrada - poručio je Iković.

Opština: Zaštita mora imati podršku meštana



Iz Opštine Danilovgrad rekli su da se inicijativa za uspostavljanje rezervata biosfere ne odnosi samo na dolinu reke Zete, već i na širi prostor Bjelopavlićke ravnice i teritoriju te opštine.

Objasnili su da bi predložena zonacija rezervata bila oslonjena na postojeću zonaciju Parka prirode "Rijeka Zeta", pa bi jezgro, zaštitna i deo tranzitne zone bile usklađene sa zonama I, II i III Parka prirode. Preostali deo teritorije opštine, van granica Parka prirode, bio bi obuhvaćen tranzitnom zonom.

- Takođe, napominjemo da se Odluka o proglašenju Parka prirode "Rijeka Zeta" trenutno nalazi u postupku ocene ustavnosti pred nadležnim sudom. Brzo donošenje Odluke o proglašenju Parka prirode "Rijeka Zeta", netransparentnost, povreda ustavom zagarantovanih prava, gde je na svojevrstan način 2019. godine ograničeno pravo građanima da raspolažu svojom imovinom, dovelo je do značajnog nepoverenja i dugotrajnog nezadovoljstva među građanima - poručili su iz Opštine.

Dodali su da te okolnosti i danas utiču na odnos javnosti prema novim inicijativama u oblasti zaštite prirode i upravljanja prostorom.

Iz Opštine tvrde da njihov stav ne znači protivljenje konceptu rezervata biosfere, već da je za uspešnu nominaciju potrebno obezbediti punu informisanost i podršku lokalne zajednice.

- Što se tiče hidrološkog sliva, nema dileme da reka Zeta i područje opštine Danilovgrad predstavljaju važan deo ovog prostora i da po svojim prirodnim vrednostima zaslužuju da budu obuhvaćeni rezervatom biosfere. Međutim, reč je o procesu koji traje i zahteva ispunjavanje određenih uslova. Očekujemo da se u međuvremenu reše otvorena pitanja na lokalnom nivou, posebno revizija postojeće Odluke i da Park prirode "Rijeka Zeta" u potpunosti zaživi i funkcioniše kako je predviđeno - kazali su iz Opštine.

Poručili su i da donošenje brzih odluka, bez aktivnog dijaloga i uključenosti zajednice, naročito kada se zaštićeno područje planira velikim delom na privatnoj imovini, može rezultirati odlukama koje nisu primenjive.

- Opština Danilovgrad nije jedina lokalna samouprava koja nije pristupila nominacionom procesu i to je vrlo važno istaći. Cetinje, čija teritorija obuhvata Nacionalni park "Skadarsko jezero", nije deo rezervata biosfere - saopštili su iz Opštine.

Naveli su da saglasnost o potrebi sprovođenja rezonacije potvrđuje i to što će uskoro, na inicijativu nevladinog sektora, biti održan sastanak povodom projekta koji se odnosi upravo na rezonaciju, a koji je podržalo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa.

Tek nakon završetka tog procesa, kako su rekli, može se razmatrati uključivanje u procedure za sticanje dodatnih međunarodnih statusa zaštite.

- Opština Danilovgrad je opredeljena za unapređenje zaštite prirode i podržava sve inicijative koje doprinose očuvanju prostora za buduće generacije. Naš cilj nije odustajanje od zaštite, već stvaranje uslova da ona bude kvalitetna, održiva i prihvaćena od strane lokalne zajednice - zaključili su iz Opštine Danilovgrad.

Iković: Najveći prirodni kapital opštine



Iković je "Vijestima" naglasio i da UNESCO rezervat biosfere nije trošak za opštinu Danilovgrad:

- On je magnet za međunarodni novac, razvojne projekte, održivi turizam, ekološku poljoprivredu, rekreaciju i nova radna mesta.

U brojnim zemljama, tvrdi odbornik danilovgradske skupštine, upravo su ovakvi statusi pomogli da ljudi ostanu da žive na selu, unaprede svoja domaćinstva, pokrenu male biznise...