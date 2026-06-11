Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore u Tivtu i Kotoru sprovedene su hitne dokazne radnje i jedno hapšenje zbog sumnje na pranje novca.
Crna Gora
AKCIJA POLICIJE U KOTORU I TIVTU: Hapšenje zbog pranja novca
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U toku je sprovođenje hitnih dokaznih radnji i hapšenja po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, saopšteno je danas iz te institucije.
"Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje preduzima hitne dokazne radnje u Tivtu i Kotoru, a lišilo je slobode i jedno lice zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično delo pranje novca", navedeno je u saopštenju.
Kako se ističe, Specijalno državno tužilaštvo će nakon saslušanja lica lišenog slobode kao osumnjičenog obavestiti javnost o rezultatima i odluci o daljem toku postupka.
Kurir.rs/RTCG
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