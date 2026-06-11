Slušaj vest

U toku je sprovođenje hitnih dokaznih radnji i hapšenja po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, saopšteno je danas iz te institucije.

"Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje preduzima hitne dokazne radnje u Tivtu i Kotoru, a lišilo je slobode i jedno lice zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično delo pranje novca", navedeno je u saopštenju.

Kako se ističe, Specijalno državno tužilaštvo će nakon saslušanja lica lišenog slobode kao osumnjičenog obavestiti javnost o rezultatima i odluci o daljem toku postupka.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronikaKRIO 22.850 EVRA I 180.000 DINARA STEČENIH KRIMINALOM: Mladić (26) uhapšen u Beogradu - znao je odakle su pare
IMG_20260317_090423.jpg
HrvatskaUKRAJINAC POKUŠAO DA PROŠVERCUJE POLA MILIONA EVRA, PAO U HRVATSKOJ: Sakrio lovu u automobilu, evo za šta se sada tereti (FOTO)
Ukrajinac (4).png
Hronika"ŠTEDELI SMO, NISMO IŠLI NA LETOVANJA" Šok odbrana Belivuka: Supruga i ja smo zaradili od svadbe, a tašta ne zna za sramotu, pa sutradan zvala sve na Mladence!
Untitled-1-Recovered.jpg
HrvatskaŽENA OSUMNJIČENA ZA PRANJE VIŠE OD 78.000 EVRA: Prebacivala novac na strane platforme za trgovinu kriptovalutama!
Evri novčanik novčanice novac