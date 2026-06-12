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Podgorička policija uhapsila je N.L. (44) iz tog grada, zbog sumnje da je u februaru ove godine, u mestu Botun, u Opštini Zeta, zapalio teretno motorno vozilo.

"On je, kako se sumnja, 25.02.2026. godine, oko 06.15 časova, zajedno sa ženskim licem na čijem se identifikovanju intenzivno radi, došao iznajmljenim putničkim motornim vozilom, čije je registarske oznake uklonio, u mesto Botun – Opština Zeta, gde je na zemljanoj površini, upotrebom podesnog sredstva, izazvao otvoreni plamen koji je prouzrokovao požar na parkiranom teretnom motornom vozilu „Scania“, u vlasništvu S.R. i M.V", kazali su iz Uprave policije.

On je, kako se sumnja, vozilom kojim se dovezao sa lica mesta pobegao u pravcu Opštine Danilovgrad.

"Na teretnom motornom vozilu, po izjavi vlasnika vrednom oko 90.000 evra, je od dejstva požaranastupila totalna materijalna šteta", dodaju iz UP.