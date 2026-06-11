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Podgorička policija rasvetlila je više krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom, uhapsila dve osobe, dok su protiv tri osobe podnete krivične prijave zbog sumnje da su počinili razbojništvo, tešku krađu i krađu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, uhapšen je D.K. (44), višestruki povratnik u izvršenju imovinskih krivičnih dela, zbog sumnje da je počinio krivično delo razbojništvo u pokušaju.

„Sumnja se da je D.K. 9. juna oko 21 čas došao do kioska na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, gde je uz pretnju nožem od zaposlene zahtevao da mu preda novac“, navodi se u saopštenju.

Pokušaj razbojništva, kako dodaju iz policije, sprečen je nakon što je u objekat ušao jedan kupac, koji je o događaju odmah obavestio policiju.

Po nalogu državnog tužioca, krivična prijava podneta je i protiv I.P. (45), osumnjičenog za tešku krađu na štetu jednog Podgoričanina.

„Sumnja se da je I.P. 26. maja, u ranim jutarnjim časovima, iz kuće u izgradnji otuđio građevinsku mašinu, 120 metara elektroenergetskih kablova i više komada bakarnih instalacionih cevi“, saopštila je policija.

Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni je nakon krađe ukradene predmete prodao različitim osobama na više lokacija u gradu.

Zbog sumnje da je počinio krivično delo krađa uhapšen je i Đ.J. (30).

„On se sumnjiči da je 1. juna, u jednom objektu za igre na sreću, od državljanina Turske otuđio mobilni telefon“, navodi se u saopštenju.