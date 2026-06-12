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Ministri odbrane Crne Gore Dragan Krapović i Nemačke Boris Pistorijus potpisali su danas na vazduhoplovnom sajmu ILA u Berlinu, "Government-to Government" sporazum između vlada dveju država, a po kome će Crna Gora kupiti četiri nova višenamenska helikoptera tipa H-145M proizvođača "Erbas helikopters" za potrebe Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore (VCG).

Reč je o helikopterima iz narudžbe nemačkog Bundsvera (oružanih snaga) o kome je ugovor sa "Erbas helikoptersom" sklopljen sredinom decembra prošle godine za ukupno 62 helikoptera, plus još 20 letelica u opciji.

U međuvremenu su iskorišćene i opcije, tako da će cela narudžba iznositi 82 helikoptera ukupne vrednosti preko 930 miliona evra. Isporuka svih letelica iz ovog kontingenta počinje 2027. godine i trajaće dve godine.

Crna Gora će priključivanjem nemačkoj porudžbini od "Erbasa" dobiti povoljniju cenu za četiri nove letelice koje će ući u sastav Vazduhoplovstva VCG, ali i sigurniji i efikasniji sistem logističke podrške u smislu servisiranja ovih helikoptera i isporuke rezervnih delova za njih.

"Erbasov" višenamenski helikopter tipa H-145M namenjen je za prevoženje do deset osoba, a u borbenoj varijanti, i koristi se za vazduhoplovnu vatrenu podršku, osmatranje i izviđanje terena, kao i za desantiranje specijalnih snaga.

Helikopter je opremljen optoelektronskim i napadno-navigacijskim sistemima poslednje generacije koji mu omogućavaju izvršavanje zadataka u svim meteo-uslovima, danju i noću.

Ovaj dvomotorni helikopter postiže maksimalnu brzinu od 278 kilometara na čas, maksimalna operativna visina leta je 6.000 metara, dolet 630 kilometara, a nosivost je 3.800 kilograma.

Dragan Krapović Foto: Printscreen YouTube

Helikoptere tipa H-145M u naoružanju svojih armija ima više država među kojima i Sjedinjene Američke Države (SAD), a koristi ga i Vojska Srbije.

Krapović je u Berlinu medijima potvrdio i da će Crna Gora takođe postati i nova članica evropske "Sky Shield" inicijative zajedničke nabavke sistema protivvazdušne odbrane (PVO).

On nije precizirao konkretno koji će sistem biti nabavljen za potrebe VCG, ali je najverovatnije s obzirom na konfiguraciju terena u Crnoj Gori i njene objektivne potrebe, reč o nekom od modernih novih evropskih raketnih PVO sistema kratkog dometa.

Boris Pistorijus Foto: Prinstcreen Youtube

Krapović je nemačkom kolegi Borisu Pistorijusu danas uručio pismo namere crnogorske Vlade za pristupanje Evropskoj inicijativi za zaštitu neba ("European Sky Shield Initiative, ESSI"), koju predvodi Nemačka.