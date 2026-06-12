CRNA GORA KUPUJE ČETIRI HELIKOPTERA ZA POTREBE VAZDUHOPLOVSTVA: Krapović i Pistorijus potpisali sporazum
Ministri odbrane Crne Gore Dragan Krapović i Nemačke Boris Pistorijus potpisali su danas na vazduhoplovnom sajmu ILA u Berlinu, "Government-to Government" sporazum između vlada dveju država, a po kome će Crna Gora kupiti četiri nova višenamenska helikoptera tipa H-145M proizvođača "Erbas helikopters" za potrebe Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore (VCG).
Reč je o helikopterima iz narudžbe nemačkog Bundsvera (oružanih snaga) o kome je ugovor sa "Erbas helikoptersom" sklopljen sredinom decembra prošle godine za ukupno 62 helikoptera, plus još 20 letelica u opciji.
U međuvremenu su iskorišćene i opcije, tako da će cela narudžba iznositi 82 helikoptera ukupne vrednosti preko 930 miliona evra. Isporuka svih letelica iz ovog kontingenta počinje 2027. godine i trajaće dve godine.
Crna Gora će priključivanjem nemačkoj porudžbini od "Erbasa" dobiti povoljniju cenu za četiri nove letelice koje će ući u sastav Vazduhoplovstva VCG, ali i sigurniji i efikasniji sistem logističke podrške u smislu servisiranja ovih helikoptera i isporuke rezervnih delova za njih.
"Erbasov" višenamenski helikopter tipa H-145M namenjen je za prevoženje do deset osoba, a u borbenoj varijanti, i koristi se za vazduhoplovnu vatrenu podršku, osmatranje i izviđanje terena, kao i za desantiranje specijalnih snaga.
Helikopter je opremljen optoelektronskim i napadno-navigacijskim sistemima poslednje generacije koji mu omogućavaju izvršavanje zadataka u svim meteo-uslovima, danju i noću.
Ovaj dvomotorni helikopter postiže maksimalnu brzinu od 278 kilometara na čas, maksimalna operativna visina leta je 6.000 metara, dolet 630 kilometara, a nosivost je 3.800 kilograma.
Helikoptere tipa H-145M u naoružanju svojih armija ima više država među kojima i Sjedinjene Američke Države (SAD), a koristi ga i Vojska Srbije.
Krapović je u Berlinu medijima potvrdio i da će Crna Gora takođe postati i nova članica evropske "Sky Shield" inicijative zajedničke nabavke sistema protivvazdušne odbrane (PVO).
On nije precizirao konkretno koji će sistem biti nabavljen za potrebe VCG, ali je najverovatnije s obzirom na konfiguraciju terena u Crnoj Gori i njene objektivne potrebe, reč o nekom od modernih novih evropskih raketnih PVO sistema kratkog dometa.
Krapović je nemačkom kolegi Borisu Pistorijusu danas uručio pismo namere crnogorske Vlade za pristupanje Evropskoj inicijativi za zaštitu neba ("European Sky Shield Initiative, ESSI"), koju predvodi Nemačka.
Crna Gora bi time postala 24. država učesnica ove inicijative pokrenute 2022. godine, radi zajedničke nabavke i integracije sistema protivvazduhoplovne odbrane u Evropi.
(Kurir.rs/Vijesti/Foto: Ilustracija)