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Specijalno državno tužilaštvo (SDT) zatražilo je danas od Višeg suda u Podgorici da Strahinju Koprivicu osudi na jedinstvenu kaznu od 17 godina i šest meseci zatvora i novčanu kaznu od 100.000 evra, dok je za ostale optužene u istom predmetu predložilo ukupno više od 43 godine zatvora i 190.000 evra novčanih kazni.

Pred Višim sudom danas je nastavljeno iznošenje završnih reči u postupku protiv Strahinje Koprivice, Igora Krstovića, Blaža Đurkovića, Nikole Vukotića i Marinka Koprivice. Specijalna državna tužiteljka Ivana Petrušić Vukašević predložila je da sud optužene oglasi krivim i izrekne im zatvorske i novčane kazne.

Za Strahinju Koprivicu SDT je predložilo šest godina zatvora za stvaranje kriminalne organizacije, četiri godine za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, po dve godine za dva krivična dela krijumčarenja, kao i po dve godine za dva krivična dela nedozvoljene trgovine.

Tužilaštvo je predložilo da mu se izrekne jedinstvena kazna od 17 godina i šest meseci zatvora, kao i novčana kazna od 100.000 evra. Kao olakšavajuće okolnosti navedeni su činjenica da je otac troje maloletne dece i da ranije nije osuđivan, dok je kao otežavajuća okolnost istaknuto to što je jedno vreme bio zaposlen u policiji i bio svestan da su dela za koja se tereti protivzakonita.

Za Nikolu Vukotića SDT je zatražilo tri godine zatvora za stvaranje kriminalne organizacije i četiri godine za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, predlažući jedinstvenu kaznu od šest godina i deset meseci zatvora. Predložena je i novčana kazna od 20.000 evra. Tužilaštvo je kao olakšavajuću okolnost navelo njegovu neosuđivanost, dok otežavajuće okolnosti nije našlo.

Za Blaža Đurkovića predložene su tri godine zatvora za stvaranje kriminalne organizacije i četiri godine za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, odnosno jedinstvena kazna od šest godina i deset meseci zatvora. SDT je predložilo i novčanu kaznu od 20.000 evra. Kao olakšavajuća okolnost navedeno je da je otac maloletnog deteta, dok je kao otežavajuća cenjena njegova ranija prekršajna osuđivanost u saobraćaju.

Tužilaštvo je za Igora Krstovića zatražilo kaznu od pet godina zatvora zbog neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, kao i novčanu kaznu od 50.000 evra. Kao olakšavajuća okolnost navedeno je da je otac troje dece, dok je kao otežavajuća uzeta njegova ranija osuđivanost.

Za Marinka Koprivicu SDT je predložilo tri godine zatvora za stvaranje kriminalne organizacije i po dve godine zatvora za dva krivična dela krijumčarenja. Predložena je jedinstvena kazna od sedam godina zatvora i novčana kazna od 50.000 evra.

Tužiteljka je ocenila da su navodi optužnice potvrđeni materijalnim dokazima i komunikacijama sa aplikacije SKY, te da su optuženi bili svesni protivpravnosti svojih postupaka.

Osporila je navode odbrane i navela da je nedozvoljena trgovina cigaretama potvrđena i SKY komunikacijama i dokazima o zapleni cigareta na graničnom prelazu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Iznošenje završnih reči biće nastavljeno 16. juna, kada će završne reči dati branioci optuženih.

Optužnicom SDT-a Strahinja Koprivica, Marinko Koprivica, Nikola Vukotić i Blažo Đurković terete se za stvaranje kriminalne organizacije.

Strahinja Koprivica, Đurković, Vukotić i Krstović optuženi su i za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, dok se Strahinja i Marinko Koprivica terete za dva krivična dela krijumčarenja.

Strahinja Koprivica optužen je i za dva krivična dela nedozvoljene trgovine.