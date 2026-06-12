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Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju odredilo je zadržavanje do 72 sata za A.K, zbog sumnje da je izvršio krivično delo proganjanje.

Krivičnu prijavu protiv njega podnela je Uprava policije OB Bijelo Polje, a sumnja se da je od marta do 6. juna 2026. godine uporno proganjao oštećenu.

- Osumnjičeni je pokušavao da joj se fizički približi i uspostavi kontakt protivno njenoj volji, neposredno, putem Vibera i Instagrama, a dolazio je i na njeno radno mesto - potvrđeno je za RINU u Osnovnom državnom tužilaštvu u ovom gradu.

Nakon saslušanja, državni tužilac doneo je rešenje o zadržavanju osumnjičenog do 72 sata.

Kurir.rs/ RINA

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