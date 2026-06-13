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Kotorska policija rasvetlila je produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje, počinjeno na štetu državljanina Holandije, a po nalogu nadležnog tužioca uhapšeni su osumnjičeni M.S. (38), A.S. (39) i B.A. (25), saopštila je Uprava policije.

„Sumnja se da su osumnjičeni vršili plaćanja na više prodajnih mesta koristeći platne kartice oštećenog lica, čime su za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist“, navodi se u saopštenju.

Policija je, preduzimajući operativno-taktičke mere i radnje, identifikovala objekte u kojima su, kako se sumnja, vršene transakcije otuđenim karticama, te prikupila materijalne dokaze i potrebna obaveštenja koja upućuju na sumnju da su osumnjičeni počinili navedeno krivično delo.

„Sa prikupljenim saznanjima upoznat je nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da se M.S., A.S. i B.A. liše slobode zbog sumnje da su, kao saizvršioci, izvršili krivično delo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje“, saopšteno je iz policije.