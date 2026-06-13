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Nikšićka policija uhapsila je dve osobe, kod kojih je u automobilu pronađena određena količina narkotika.

"Policijski službenici su, naime, u petak, sprovodeći aktivnosti na otkrivanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga, izvršili ciljanu kontrolu putničkog motornog vozila marke „VW Golf“ kojim je upravljao V.K. (37) iz Nikšića, dok se kao saputnik u vozilu nalazio J.P. (26), takođe iz Nikšića.

Kontrolom lica i vozila kod V.K. pronađena je i oduzeta određena količina psihoaktivnih supstanci koje se nalaze na listi opojnih droga. Daljom kriminalističkom obradom došlo se do sumnje da je J.P. omogućio uživanje navedenih opijata licu V.K, o čemu je obavešten dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću", naveli su iz Uprave policije.

Protiv J.P. podneta je prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga, dok je V.K. počinio prekršaj iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

"Policijski službenici su potom lišili slobode V.K. zbog počinjenog prekršaja i u zakonskom roku ga priveli dežurnom sudiji Suda za prekršaje u Podgorici – Odeljenja u Nikšiću", saopštili su iz Uprave policije.

Kurir.rs/RTCG

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