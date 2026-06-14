Slušaj vest

Nikšićka policija uhapsila je M.L. (32) iz tog grada, kod kojeg je pronađen pištolj marke "Zastava M70", kojim je, kako se sumnja, pretio članovima svoje porodice.

"Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Nikšić je, naime, 12.06.2026. godine oko 01.00 čas obaveštena od strane člana porodice ovog lica da u porodičnoj kući koja se nalazi u jednom naselju u Nikšiću M.L. vrši nasilje nad drugim članovima porodice i preti im vatrenim oružjem.

Na lice mesta su odmah upućeni policijski službenici, ali se M.L. već bio udaljio iz kuće u nepoznatom pravcu. Pravovremenom reakcijom i postavkom službe, isti je ubrzo lociran i doveden u službene prostorije, a vatreno oružje – pištolj je od njega privremeno oduzeto", kazali su iz Uprave policije.