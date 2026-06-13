U saobraćajnoj nezgodi na izlazu iz Podgorice povređen je motociklista, koji je nakon ukazane pomoći transportovan u Urgentni centar.
Crna Gora
SAOBRAĆAJKA NA IZLAZU IZ PODGORICE: Automobil se sudario s motorom, motociklista povređen
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U udesu koji se danas oko 14.45 časova dogodio kod restorana Internacional, na izlazu iz Podgorice, povređen je motociklista. U udesu je učestvovao i putnički automobil.
Kako je rečeno iz OKC Uprave policije, motociklista je transportovan u Urgentni centar i nije životno ugrožen.
Na licu mesta izvršen je uviđaj.
Kurir.rs/RTCG
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