ČETRNAESTOGODIŠNJAK BRUTALNO PRETUČEN U PODGORICI: Zadobio teške povrede, policija traga za počiniocima
Četrnaestogodišnji dečak pretučen je u četvrtak uveče, nešto posle 21 čas, u naselju Masline, a napala ga je grupa vršnjaka uzrasta od 14 do 17 godina, ispričala je porodica pretučenog dečaka.
Dečaku su u Institutu za bolesti dece Kliničkog centra Crne Gore konstatovani prelom jagodične kosti, nosa i druge povrede.
Iz Uprave policije saopšteno je da policijski službenici preduzimaju intenzivne mere i radnje na identifikovanju i pronalasku osoba koje su napale maloletnika i nanele mu povrede, kao i na potpunom rasvetljavanju događaja.
„S tim u vezi, od više osoba su uzete izjave u policijskim prostorijama. Predmet je u radu“, odgovoreno je iz Uprave policije.
Porodica pretučenog četrnaestogodišnjaka poručuje da se radi o „brutalnom i ničim izazvanom napadu“, navodeći da dečak „nije izazvao nikakav sukob, nije imao prethodni kontakt sa napadačima niti ih je poznavao“.
„Uprkos tome, napadnut je na ulici bez ikakvog razloga i pretrpeo je teške i ozbiljne povrede“, tvrdi porodica.
Navode da je nakon napada četrnaestogodišnjak hitno transportovan u Klinički centar, „gde su mu konstatovane teške telesne povrede“.
„Zadobio je prelom vilice, prelom očne i jagodične kosti, smrskan mu je nos, kao i teške povrede gornje i donje usne, koje su morale biti hirurški zbrinute šivenjem. Takođe, ima brojne hematome i povrede po glavi, vratu i leđima, kao posledicu višestrukih udaraca“, kazali su.
Ističu da „posebno zabrinjava činjenica da je grupa od približno 15 maloletnih osoba učestvovala u napadu na jednog četrnaestogodišnjeg dečaka, ostavljajući ga sa povredama koje će zahtevati dug oporavak, dalje medicinsko lečenje i oporavak od pretrpljene traume“.
„Kao porodica, prolazimo kroz izuzetno težak period, gledajući dete koje se bori sa bolovima i posledicama nasilja koje ničim nije izazvalo niti zaslužilo. Zbog toga apelujemo na nadležne institucije da hitno i temeljno istraže ovaj slučaj, utvrde odgovornost svih učesnika i preduzmu mere predviđene zakonom. Ne tražimo osvetu. Tražimo pravdu. Tražimo da se pošalje jasna poruka da nasilje među decom i mladima neće biti tolerisano i da svako dete ima pravo da se oseća bezbedno u svom gradu, svom naselju i na ulici“, poručuje porodica dečaka.
Apelovali su na javnost da „ne okreće glavu od vršnjačkog nasilja i da podrži borbu protiv ovakvih događaja, kako se nijedna druga porodica ne bi suočila sa onim kroz šta danas prolazi naša porodica“.
„Očekujemo da nadležni organi rasvetle sve okolnosti ovog brutalnog napada i da odgovorni budu privedeni pravdi u skladu sa zakonom“, apelovala je ta porodica iz Podgorice.
Kurir.rs/RTCG