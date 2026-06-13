Žena je uhapšena zbog sumnje da je napala policijske službenike i pokušala da ih spreči u vršenju službene dužnosti, nakon čega joj je određeno zadržavanje.
Crna Gora
ŽENA UHAPŠENA ZBOG NAPADA NA POLICAJCE: Sumnjiči se da ih je vređala i fizički nasrnula na njih
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Osnovno državno tužilaštvo (ODT) na Cetinju odredilo je zadržavanje do 72 sata za S.Đ. zbog sumnje da je počinila krivično delo pokušaj sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje.
Kako je saopšteno iz cetinjskog ODT-a, S.Đ. je uhapšena nakon što je napala policijske službenike.
"Osnovano se sumnja da je osumnjičena S.Đ. prilikom postupanja policijskih službenika iste fizički napala, upućujući im istovremeno reči preteće i uvredljive sadržine, čime je pokušala da spreči službena lica u vršenju službene radnje", kaže se u saopštenju.
Dodaje se da je državni tužilac, nakon saslušanja S.Đ., doneo rešenje o zadržavanju osumnjičene na 72 časa.
Kurir.rs/RTCG
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