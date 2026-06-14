MLADIĆI OD 17 I 18 GODINA POGINULI U STRAVIČNOJ NESREĆI! Lekari se bore za život teško povređenog nakon jezivog udesa kod nikšićke Železare
Dvoje tinejdžera je stradalo, dok je jedna osoba životno ugrožena nakon teške saobraćajne nesreće do koje je došlo sinoć u blizini nikšićke Železare.
Kako prenosi portal RTNK, J. M. (17) i M. T. (18) su nastradali, a teško povređeni J. B. (23) je prevezen u Klinički centar.
- Troje povređenih je zbrinuto na licu mesta i prevezeno u Opštu bolnicu Nikšić. Dvoje je podleglo povredama u bolnici, dok je treća osoba teško povređena i životno ugrožena - rečeno je Portalu RTNK iz Hitne službe.
Nesreća se dogodila oko 22.15 časova, a prema prvim informacijama u udesu su učestvovala dva vozila.
Na mesto događaja odmah su upućene ekipe Hitne medicinske pomoći, policije i Službe zaštite i spasavanja, dok su u evakuaciji povređenih učestvovali vatrogasci-spasioci.
Kurir.rs/Vijesti.me