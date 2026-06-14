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Dvoje tinejdžera je stradalo, dok je jedna osoba životno ugrožena nakon teške saobraćajne nesreće do koje je došlo sinoć u blizini nikšićke Železare.

Kako prenosi portal RTNK, J. M. (17) i M. T. (18) su nastradali, a teško povređeni J. B. (23) je prevezen u Klinički centar.

- Troje povređenih je zbrinuto na licu mesta i prevezeno u Opštu bolnicu Nikšić. Dvoje je podleglo povredama u bolnici, dok je treća osoba teško povređena i životno ugrožena - rečeno je Portalu RTNK iz Hitne službe.

Nesreća se dogodila oko 22.15 časova, a prema prvim informacijama u udesu su učestvovala dva vozila.

Na mesto događaja odmah su upućene ekipe Hitne medicinske pomoći, policije i Službe zaštite i spasavanja, dok su u evakuaciji povređenih učestvovali vatrogasci-spasioci.

Kurir.rs/Vijesti.me

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