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Hercegnovska policija uhapsila je osumnjičenog za polno uznemiravanje devojčice.

"Lociran je i lišen slobode R.B. (40) iz Kotora, koji je ovo krivično delo, kako se sumnja, počinio 11.06.2026. godine oko 17.30 časova, na štetu devetogodišnje devojčice – strane državljanke nastanjene u Herceg Novom, na način što je na ulici zaustavio vozilo kojim je upravljao i pozivao devojčicu koja se kretala peške da uđe u vozilo sa njim, što je ona odbila i udaljila se od vozila, nakon čega je događaj prijavljen policiji", kazali su iz Uprave policije.

Osumnjičeni je lociran i uhapšen u Kotoru.

Njemu je Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom odredilo zadržavanje do 72 sata.

Kurir.rs/RTCG

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