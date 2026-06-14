Slušaj vest

Jedna osoba zadobila je povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u podgoričkom naselju Zabjelo.

Nezgoda se dogodila u blizini „Našeg diskonta“ na Zabjelu u 13.45 časova.

Kako su kazali iz OKC-a za Portal Analitika, povređen je motociklista.

„Verovatno je proklizao, stepen povreda nije poznat, transportovan je u KCCG“, kazali su iz OKC-a.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteBosna i HercegovinaTEŠKA SAOBRAĆAJKA U TREBINJU! Poginuo motociklista (27) iz Mostara! "Moguće da je išao na motorijadu"
motor.jpg
Srbija6 POVREĐENIH U 5 SAOBRAĆAJKI: Pune ruke posla za lekare niške Hitne
nis.jpg
HronikaKOLIMA POKOSIO DEVOJČICU (9), PA POBEGAO! Policija traga za vozačem plavog automobila nakon stravične nesreće kod Lazarevca
2527983-hitnapomocnemanjanikolic-edit.jpg
Crna GoraMLADIĆI OD 17 I 18 GODINA POGINULI U STRAVIČNOJ NESREĆI! Lekari se bore za život teško povređenog nakon jezivog udesa kod nikšićke Železare
crna-gora-hitna-pomoc.jpg