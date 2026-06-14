Motociklista je povređen u saobraćajnoj nezgodi na Zabjelu u Podgorici i prevezen je u KCCG na dalje lečenje.
Crna Gora
TEŠKA NESREĆA U NASELJU ZABJELO: Motociklista zadobio povrede
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Jedna osoba zadobila je povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u podgoričkom naselju Zabjelo.
Nezgoda se dogodila u blizini „Našeg diskonta“ na Zabjelu u 13.45 časova.
Kako su kazali iz OKC-a za Portal Analitika, povređen je motociklista.
„Verovatno je proklizao, stepen povreda nije poznat, transportovan je u KCCG“, kazali su iz OKC-a.
Kurir.rs/RTCG
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