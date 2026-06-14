POLICIJA IZVRŠILA RACIJU U NIKŠIĆU I KOLAŠINU: Kontrolisano 240 osoba, oduzeti baklja i nož
Policija Crne Gore je sinoć izvršila racije u ugostiteljskim objektima u Nikšiću i Kolašinu i tom prilikom kontrolisala 240 osoba. U racijama su oduzeti baklja i nož.
Kako su iz Uprave policije naveli na mreži Iks, sinoć su na području RCB Zapad izvršili racije u osam ugostiteljskih objekata u Nikšiću.
Tom prilikom kontrolisano je 240 osoba, među kojima jedna operativno interesantna, kao i četiri pripadnika navijačke grupe.
„Dva lica su dovedena u službene prostorije policije. Oduzeta je jedna baklja, a jedno lice je sankcionisano u skladu sa Zakonom o strancima“, dodaju iz policije.
Regionalni centar bezbednosti Sever izvršio je raciju u jednom ugostiteljskom objektu u Kolašinu.
„Od maloletnika je oduzet nož, dok je još jedan maloletnik zatečen u konzumiranju alkohola“, zaključuju iz policije.
Kurir.rs/RTCG