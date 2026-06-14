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Policija Crne Gore je sinoć izvršila racije u ugostiteljskim objektima u Nikšiću i Kolašinu i tom prilikom kontrolisala 240 osoba. U racijama su oduzeti baklja i nož.

Kako su iz Uprave policije naveli na mreži Iks, sinoć su na području RCB Zapad izvršili racije u osam ugostiteljskih objekata u Nikšiću.

Tom prilikom kontrolisano je 240 osoba, među kojima jedna operativno interesantna, kao i četiri pripadnika navijačke grupe.

„Dva lica su dovedena u službene prostorije policije. Oduzeta je jedna baklja, a jedno lice je sankcionisano u skladu sa Zakonom o strancima“, dodaju iz policije.

Regionalni centar bezbednosti Sever izvršio je raciju u jednom ugostiteljskom objektu u Kolašinu.

„Od maloletnika je oduzet nož, dok je još jedan maloletnik zatečen u konzumiranju alkohola“, zaključuju iz policije.

Kurir.rs/RTCG

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