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Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije (EU) i država članica, tokom irskog predsedavanja Savetom EU može da stigne do završnice pregovaračkog procesa, poručila je danas evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

RTCG prenosi da je ona to kazala novinarima uoči sastanka Saveta sa spoljne poslove Unije u Luksemburgu, gde će danas biti održana i Međuvladina konferencija između EU i Crne Gore, ali i konferencije s Ukrajinom i Moldavijom.

Kos je rekla da će danas biti zatvorena još dva pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, čime će njihov ukupan broj biti povećan na 16.

„To je otprilike polovina ukupnog posla koji Crna Gora treba da završi“, navela je Kos u izjavi objavljenoj na društvenoj mreži X.

Ona je rekla da se upravo vratila iz Irske, koja će preuzeti naredno predsedavanje Savetom EU, i ocenila da bi, ukoliko Evropska komisija, Crna Gora i države članice nastave da zajednički rade na ispunjavanju obaveza, tokom tog predsedavanja ili na kraju bilo moguće privesti pregovore kraju.

1/6 Vidi galeriju Marta Kos, komesarka za proširenje EU Foto: Fred MARVAUX/European Parliament, EPA Ronald Wittek, AP/Geert Vanden Wijngaert

Kos je istakla da je proces proširenja danas jedan od najvažnijih instrumenata spoljne politike EU.

„U poslednjih 16 ili 17 meseci postigli smo više nego tokom prethodnih 15 godina“, rekla je Kos.

Ona je ocenila da je današnji dan značajan za politiku proširenja EU, podsećajući da će Ukrajina i Moldavija napraviti najveći iskorak od dobijanja statusa kandidata 2023. godine otvaranjem prvog klastera pregovora za obe države.

Foto: esfera/Shutterstock

Kos je kazala da očekuje da će za te dve države tokom jula biti otvoreno i preostalih pet klastera, ukoliko nastave da ispunjavaju postavljene uslove.