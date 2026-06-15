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Viši sud za prekršaje u Podgorici usvojio je žalbu Višeg državnog tužilaštva Crne Gore na rešenje Suda za prekršaje u Podgorici kojiim je predsednik Opštine Nikšić Marko Kovačević oslobođen krivice i proglasio ga krivim za govor mržnje i kaznio novčanom kaznom u iznosu od 2.000 evra.

Iz Višeg suda su podsetili da je Više državno tužilaštvo nakon sprovedenog postupka ocenilo da u govoru Kovačevića, održanom 13. aprila 2024. godine, prilikom obeležavanja Grahovačke bitke, ne postoje elementi krivičnog dela, ali da navedene radnje imaju obeležja prekršaja, zbog čega je pokrenut odgovarajući postupak pred nadležnim sudom.

Vijesti prenose da je odlukom Višeg suda za prekršaje u Podgorici u celosti usvojena žalba Višeg državnog tužilaštva i da je prvostepeno rešenje preinačeno u skladu s utvrđenim činjenicama i pravnom kvalifikacijom.

Kovačević je u junu 2024. na Grahovcu, na obeležavanju 166 godina od istorijske bitke, između ostalog, rekao da će "s onima koji neće da budu kao braća, nego da liče na Turke, postupati kao prema Turcima", obraćajući se, kako je kazao, “bivšim vlastodršcima i njihovim pulenima”.

Marko Kovačević. predsednik Opštine Nikšić Foto: screenshot YT/Televizija_Niksic

Kovačević je u govoru kazao da je godine pre toga “neko od vlastodržaca bivših i njihovih pulena” pitao - “kakve veze ima Spasovdan sa Grahovačkom bitkom”.

“Možete misliti koliko oni imaju veze s onim ljudima koji su na Spasovdan pobedili Turke... I to treba uvek da vam bude pred očima, da su oni neznaveni, da njima jednostavno nije otvoren put ka istini i da onda jednostavno liče više na tuđina nego na sebe... Mi ćemo raditi na tome da se i oni sete naše stare slave, da se i oni sete naših predaka, da i oni s nama uznose bogu molitvu... Bićemo strpljivi, čekaćemo uvek otvorenog srca i otvorenih ruku s pitanjem - jesmo li braća. A ako neko neće da budemo braća, ako neko hoće više da liči na Turke, onda, bogami, u budućnosti prema njima ćemo kao i prema Turcima postupati”, poručio je on.