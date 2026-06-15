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Jedna nesvakidašnja, ali neodoljiva scena zabeležena je u jednom naselju u Podgorici, gde su prolaznici naišli na malenu životinju kojoj je trebala hitna pomoć. 

Srećom, sve je brzo i bezbolno završilo, a snimak je podeljen na Instagram stranici "podgoricki_vremeplov". 

- Prolaznici su naišli na ježa koji je zaglavio glavu u plastičnoj posudi i tako pokušao da se kreće. Srećom, nekoliko mladića je odmah priteklo u pomoć, i oslobodilo životinju, sprečivši moguće povrede - navodi se ispod podeljenog videa. 

Komentari krenuli da se nižu

Kako se može videti, komentari podrške i pohvale su se nizali. 

"Nisu okrenuli glavu, neki ne bi ni stali", "Humano i lepo, bravo", "Traži vodu, ali je od smeća ne nalazi", "Bravo, e to je dobro delo, svaka čast", samo su neki od komentara. 

Kurir.rs

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