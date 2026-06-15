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Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji o pristupanju u Luksemburguzatvorila još dva pregovaračka poglavlja čime ambicija te zemlje da pregovarački proces završi do kraja ove godine postaje sve izglednija za uspeh.

Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju Sloboda kretanja radnika i Zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovina od 33 poglavlja o kojima zemlje kandidati vode pregovore s Evropskom unijom.

Marta Kos Foto: RONALD WITTEK/EPA

Poverenica za proširenje Marta Kos pohvalila je veliki napredak koji je Crna Gora napravila u pristupnom procesu.

- Napredak je zaista ogroman, ali sada se fokus mora zadržati na jačanju stubova svake uspešne države, a to su vladavina prava, sloboda medija, demokratske institucije podržane osnaženim civilnim društvom i, naravno, prosperitet - rekla je Kos ističući da je važno da pregovarački proces nadilazi stranačke podele i da se tretira kao nacionalni prioritet.

- Videla sam da to jedinstvo raste, to je ono što nam je potrebno da bismo nastavili da idemo napred. Svi politički lideri moraju da nastave da pronalaze zajednički jezik o reformskoj agendi EU - rekla je Kos.

Milojko Spajić Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Najavila je da će Komisija sledeće nedelje predložiti finansijski paket za Crnu Goru, kojim bi se evropski višegodišnji budžet prilagodio za još jednu članicu.

Rekla je da proširenje EU ima čak i podršku pape Lava XIV, citirajući njegovu izjavu s prošlonedeljne posete Španiji, gde je rekao da "integracija Evrope nije samo protivteža drugim silama, već dar čitavom čovečanstvu".