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Specijalno policijsko odeljenje (SPO) po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) hapsi 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom, koje se nalaze na spisku zbog postojanja osnova sumnje da su učinile krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje.

- Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka - saopštilo je SDT.

(Kurir.rs/Vijesti)

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