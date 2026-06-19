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Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ podneli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama krivičnu prijavu protiv N.G. (36) iz Berana, zbog sumnje da je izvršio krivično delo sprečavanje dokazivanja. Iz Uprave policije je saopšteno da je izvršenjem krivičnog dela pričinjena materijalna šteta Crnoj Gori u iznosu od oko 120.000evra.

„Sumnja se da je N.G. sa jedne parcele u Beranama, u nepoznatom pravcu, prevezao drvne sortimente u ukupnoj količini od oko 865 m³, koji su bili predmet krivičnog postupka koji se vodi protiv rukovodioca Uprave za gazdovanje šumama i lovištima – Područne jedinice Berane“, kazali su iz policije.

Drvni sortimenti bili su privremeno oduzeti kao predmet dokazivanja u postupku.

„Kako se sumnja, izvršenjem navedenog krivičnog dela pričinjena je materijalna šteta Crnoj Gori u iznosu od oko 120.000 evra.