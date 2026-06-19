TIVĆANIN ODBIO TEST NA DROGU PA ZAVRŠIO IZA REŠETAKA: Dobio 20 dana zatvora i zabranu vožnje
Sud za prekršaje u Budvi osudio je Tivćanina N.P. (35) na 20 dana zatvora zbog odbijanja testiranja na prisustvo narkotika u organizmu, saopšteno je iz te institucije.
Kako se navodi, N.P. je proglašen krivim jer je 13. juna 2026. godine odbio da se podvrgne testiranju na drogu nakon što ga je policija kontrolisala na magistralnom putu Budva–Tivat, u mestu Jaz.
„Njemu je suđeno istog dana u hitnoj proceduri, nakon što je oko 18 časova kontrolisan na magistralnom putu Budva–Tivat u mestu Jaz“, navodi se u saopštenju.
Pored kazne zatvora, izrečena mu je i zaštitna mera zabrane upravljanja vozilima u trajanju od četiri meseca.
„Uz kaznu mu je izrečena i zabrana upravljanja vozilima u trajanju od četiri meseca, koju će uz izrečena tri kaznena boda izvršiti Uprava policije Crne Gore“, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.
Kurir.rs/RTCG