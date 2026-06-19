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Sud za prekršaje u Budvi osudio je Tivćanina N.P. (35) na 20 dana zatvora zbog odbijanja testiranja na prisustvo narkotika u organizmu, saopšteno je iz te institucije.

Kako se navodi, N.P. je proglašen krivim jer je 13. juna 2026. godine odbio da se podvrgne testiranju na drogu nakon što ga je policija kontrolisala na magistralnom putu Budva–Tivat, u mestu Jaz.

„Njemu je suđeno istog dana u hitnoj proceduri, nakon što je oko 18 časova kontrolisan na magistralnom putu Budva–Tivat u mestu Jaz“, navodi se u saopštenju.

Pored kazne zatvora, izrečena mu je i zaštitna mera zabrane upravljanja vozilima u trajanju od četiri meseca.