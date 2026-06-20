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Službenici Odeljenja bezbednosti Budva, u saradnji sa kolegama iz Nikšića, rasvetlili su krađu vozila izvršenu na teritoriji Budve i uhapsili dve osobe zbog sumnje da su počinile krivična dela teška krađa i prikrivanje. To se navodi u saopštenju Uprave policije.

Kako je saopšteno, krađa je prijavljena 8. juna, kada je oštećeni iz Budve obavestio policiju da mu je otuđeno putničko motorno vozilo.

„Preduzimajući intenzivne operativno-taktičke mere i radnje, policijski službenici locirali su ukradeno vozilo na teritoriji Nikšića, gde su ga službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić oduzeli od P.Ć. (22) iz Nikšića“, navodi se u saopštenju.

Daljom istragom policija je prikupila obaveštenja od P.Ć, kao i od maloletnika starog 17 godina iz Budve.

Po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, maloletnik je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa, dok je P.Ć. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo prikrivanje.

„Kako se sumnja, maloletnik je početkom juna otuđio predmetno vozilo na teritoriji Budve, nakon čega ga je prodao za određeni novčani iznos licu iz Nikšića“, navodi se u saopštenju policije.