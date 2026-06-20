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U Crnoj Gori nisu česte krađe automobila, ali se dešavaju. Prethodne godine prijavljeno je 68 takvih slučajeva, od kojih su rasvetljena čak 64. Iz policije ističu da se kod njih vozila ne kradu na organizovan način i da su na meti uglavnom automobili niže klase. Apeluju na vlasnike da svojim nemarom ne olakšavaju posao lopovima.

Rukovodilac Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta Odeljenja bezbednosti Podgorica Predrag Jokić kaže da su mnogi slučajevi krađe posledica nepažnje građana.

„Karakteristika prilikom otuđenja ovih vozila jeste ta da u većini slučajeva imamo vozila koja su ostavljena upaljena, sa ključevima u bravi, otključana, sa ključem ispred menjača, na točku, ili čak, kao što smo imali pre nekoliko dana, prijavljen događaj da su ključevi ostavljeni na brisaču vozila“, rekao je Jokić.

Drugim rečima, lopovima su vozila ostavljena na izvol’te. Pored tako idealnih uslova za krađu, ne moraju biti posebno vešti, a još manje opremljeni.

„Tokom 2025. godine, ali i unazad nekoliko godina, pa i u ovom periodu 2026. godine, prilikom otuđenja vozila nemamo registrovano korišćenje posebnih alata. Možemo sa sigurnošću konstatovati da se vozila ne otuđuju na organizovan način“, kazao je Jokić.

Organizovana je, međutim, reakcija Jokićevih kolega, pa se kradljivci automobila ne mogu pohvaliti uspehom.

„U 2025. godini prijavljeno je 68 krivičnih dela koja se odnose na krađu vozila. Od toga su ukupno 64 rasvetljena na teritoriji Crne Gore, što čini 94 odsto svih prijavljenih događaja. Ako posmatramo Podgoricu, ukupno imamo prijavljeno 31 otuđeno vozilo, od kojih je 27 pronađeno i procesuirano, dok za četiri vozila i dalje tragamo“, rekao je Jokić.

A gde najčešće završavaju ukradeni automobili, može se i pretpostaviti.

„Ako posmatramo Podgoricu, gde je i najveći broj otuđenih vozila, takva vozila se prodaju. Prilikom otuđenja, kao što sam naveo, ključevi su u bravi, a dokumenta su većinom u vozilu, tako da se brzo prodaju. Deo vozila prodaje se i na otpadima sekundarnih sirovina, gde ih naši policijski službenici pronalaze zahvaljujući brzom izlasku na lice mesta, a deo vozila završi na otpadu kao staro gvožđe“, kazao je Jokić.

Jasno je da podgoričkoj policiji ne fali posla, ali ni neobičnih situacija.