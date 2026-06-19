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Službenici Sektora za borbu protiv kriminala podneli su krivične prijave protiv službenika Uprave carina Crne Gore J.L. (45) i zaposlenog u firmi „S.M.“ doo iz Herceg Novog D.K. (37) zbog sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje isprave. Krivične prijave podnete su protiv još šest osoba zbog sumnje da su utajili porez. Oni su naneli ukupnu štetu Budžetu Crne Gore u iznosu od 142.819,72 evra.

Prva krivična prijava podneta je protiv službenika Uprave carina Crne Gore J.L. (45) zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje službene isprave, kao i pravnog lica „S.M.“ doo iz Herceg Novog i zaposlenog lica u tom pravnom licu D.K. (37) zbog sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje isprave.

"U postupku do podnošenja prijave utvrđeno je da je drugoprijavljeni D.K, kako se sumnja, postupajući u ime i za račun prijavljenog pravnog lica „S.M.“ doo, u svojstvu zaposlenog počinio krivično delo koje mu se stavlja na teret na način što je dana 04.09.2025. godine u kasnim noćnim časovima, sačinio lažnu ispravu, tranzitnu carinsku deklaraciju za upotrebljavano motorno vozilo, koju je istog dana upotrebio kao pravu pred carinskim službenicima Uprave carina na Graničnom prelazu Debeli Brijeg, dok je prvoprijavljeni počinio navedeno krivično delo koje mu se stavlja na teret na način što je kao službeno lice, carinik – vođa smene na Graničnom prelazu Debeli Brijeg, overio službenim pečatom i svojeručno potpisao službenu ispravu – tranzitnu deklaraciju, iako vozilo nije bilo na carinskom terminalu", navodi se u saopštenju.

Druga krivična prijava podneta je protiv pravnog lica „N&LC.“ doo Podgorica, osnivača N.P. (43) i izvršnog direktora R.P. (72) zbog sumnje da su izvršili krivična dela utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju.

"U postupku do podnošenja prijave utvrđeno je da su, kako se sumnja, prijavljeni N.P. kao osnivač i R.P. kao izvršni direktor, krivično delo počinili na način što su postupajući u ime i za račun prijavljenog pravnog lica “N&LC.” doo Podgorica, kontinuirano tokom 2024. i 2025. godine izdavali fiskalizovane fakture po osnovu kojih je prijavljeno pravno lice ostvarilo oporezivi promet u ukupnom iznosu od 347.903,56 evra, za koje nisu predavali mesečne PDV prijave Poreskoj upravi Crne Gore, te samim tim nisu iskazivali, niti obračunavali obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost, što su bili u obavezi učiniti shodno članu 35 st.1 i 2 Zakona o porezu na dodatu vrednost, čime su po osnovu neiskazanog i neplaćenog PDV-a, Budžetu države Crne Gore pričinili materijalnu štetu u ukupnom iznosu od 57.775,49 evra", saopšteno je iz Uprave policije.

Treća krivična prijava podneta je protiv pravnog lica M.G. doo Bar, osnivača O.P. (38) i izvršne direktorke A.P. (30) zbog sumnje da su izvršili krivična dela utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju.

"U postupku do podnošenja prijave utvrđeno je da su prijavljeni O.P. kao osnivač i A.P. kao izvršni direktor krivično delo počinili na način što postupajući u ime i za račun prijavljenog pravnog lica “M.G.” doo Bar, kontinuirano tokom 2024, 2025. i 2026. godine, nisu izdavali fiskalne račune u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, te samim tim nisu iskazivali, niti obračunavali obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost, što su bili u obavezi učiniti shodno članu 35 st.1 i 2 Zakona o porezu na dodatu vrednost, niti su prikazivali stvarno ostvareni promet shodno članu 4 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, čime su po osnovu neiskazanog i neplaćenog PDV-a i poreza na dobit, Budžetu države Crne Gore pričinili materijalnu štetu u ukupnom iznosu od 85.044,23 evra", saopšteno je iz Uprave policije.

Naime, prijavljeni O.P. i A.P. su u registar – elektronskoj kasi pored zvaničnog cenovnika za robu i usluge imali softversku aplikaciju „alternativni meni“ gde su za iste proizvode i usluge izdavali račune sa cenama koje su bile za 90 odsto niže u odnosu na zvanični cenovnik, a po kojem je vršena stvarna naplata.

"Tačnije, prijavljeni su u cilju utaje poreza i izbegavanja kontrola, a takođe i radi lakše kontrole zaposlenih u pogledu prodate robe i izvršenih usluga, odlučili da u elektronskom naplatnom uređaju – kasi kucaju fiskalizovane račune, ali po cenama koje su bile za 90 odsto niže u odnosu na stvarne, tako da su Poreskoj upravi Crne Gore prikazivali poreske obaveze u znatno manjem iznosu", kazali su iz policije.