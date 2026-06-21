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U blizini Sahat kule u Podgorici u petak uveče je došlo do narušavanja javnog reda i mira u kojem su učestvovala dva muškarca, a u incidentu su povređene dve osobe, među kojima je i 79-godišnja žena koja je pokušala da ih razdvoji i tom prilikom zadobila teške telesne povrede, nezvanično je saopšteno iz Uprave policije za RTCG.

Kako navode iz Uprave policije, dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Podgorica prijavljeno je u petak oko 20.00 časova da je u ulici Kralja Nikole, u blizini Sahat kule, došlo do narušavanja javnog reda i mira.

U ovom događaju, kako se sumnja, učestvovale su dve osobe muškog pola.

Jedna osoba iz Podgorice, starosti 33 godine, zadobila je lake telesne povrede, dok je jedna ženska osoba, starosti 79 godina, koja je pokušala da razdvoji ove dve osobe, pala i tom prilikom zadobila teške telesne povrede u vidu preloma butne kosti i rebara.

U ovom događaju, kako se sumnja, učestvovala su dva muškarca. Jedna osoba iz Podgorice, stara 33 godine, zadobila je lake telesne povrede, dok je 79-godišnja žena, koja je pokušala da ih razdvoji, pala i tom prilikom zadobila teške telesne povrede, uključujući prelom butne kosti i rebara.

O događaju je obavešten dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio preduzimanje daljih mera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti incidenta.

Iz Uprave policije saopšteno je da službenici preduzimaju aktivnosti na identifikaciji i pronalaženju drugog učesnika sukoba.