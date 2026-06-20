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Pripadnici Regionalnog centra granične policije „Centar“ Crne Gore sproveli su pojačanu akciju na području Brštanoviceu opštini Plužine, tokom koje je kontrolisano 1.040 osoba i 130 vozila, a zbog prekršaja iz Zakona o graničnoj kontroli sankcionisano je šest državljana Bosne i Hercegovine.

Prema informacijama, pripadnici granične policije su juče, na području mesta Brštanovica, opština Plužine, sproveli lokalnu akciju usmerenu na kontrolu lica i vozila, kao i organizatora i korisnika rafting usluga na reci Tari.

"Akcija je realizovana u okviru planskih i pojačanih aktivnosti granične policije na području državne granice sa Bosnom i Hercegovinom, s obzirom na to da se rafting kao turistička delatnost odvija u neposrednoj blizini graničnog pojasa i okuplja veliki broj domaćih i stranih državljana. Cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbednosti granice, sprečavanje nezakonitih prelazaka državne granice, suzbijanje svih oblika prekograničnog kriminala, kao i kontrola zakonitosti rada privrednih subjekata koji pružaju turističke usluge u graničnom području", ocenjeno je u saopštenju.

Iz Uprave policije navode da su tokom akcije izvršene provere dokumentacije, identiteta lica, vozila i pružalaca rafting usluga, pri čemu je kontrolisano ukupno 1.040 lica i 130 vozila. Takođe, kako se navodi, kontrolom je obuhvaćeno pet pružalaca rafting usluga sa teritorije Bosne i Hercegovine i pet sa teritorije Crne Gore.