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Beživotno telo pronađeno je u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve. To je "Vijestima" potvrđeno u policiji.

Pripadnici budvanske Službe zaštite i spasavanja su na licu mesta.

Policija proverava da li je u pitanju osoba čiji je nestanak prijavljen 18. juna.

Kako je rečeno, vatrogasci su iz duboke rupe izvadili telo mlađe muške osobe. U pitanju je strani državljanin.

(Kurir.rs/Vijesti)

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