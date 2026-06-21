Policija proverava da li je u pitanju osoba čiji je nestanak prijavljen 18. juna
Crna Gora
HOROR NA GRADILIŠTU U BUDVI! Telo mladića izvučeno iz duboke rupe, nestao još 18. juna?! Policija otkriva o kome je reč
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Beživotno telo pronađeno je u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve. To je "Vijestima" potvrđeno u policiji.
Pripadnici budvanske Službe zaštite i spasavanja su na licu mesta.
Policija proverava da li je u pitanju osoba čiji je nestanak prijavljen 18. juna.
Kako je rečeno, vatrogasci su iz duboke rupe izvadili telo mlađe muške osobe. U pitanju je strani državljanin.
(Kurir.rs/Vijesti)
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