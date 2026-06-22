Nesvakidašnji prizor zabeležen je kod Bijelog Polja, gde je medved sa mečetom primećen u blizini porodičnih kuća.
Crna Gora
NESVAKIDAŠNJI PRIZOR U SELU KOD BIJELOG POLJA: Meštani uočili medveda sa mečetom svega 20 metara od kuća
Slušaj vest
Meštani sela Jagoče kod Bijelog Polja danas su zabeležili nesvakidašnji prizor – medved sa mečetom viđen je na livadi udaljenoj svega oko 20 metara od najbliže kuće.
Fotografija koja je dostavljena portalu Vijesti iz Bijelog Polja prikazuje medveda na otvorenom prostoru, u neposrednoj blizini naseljenog dela sela.
Kako piše portal, u ovom delu sela postoji svega sedam do osam domaćinstava, zbog čega je pojava divljih životinja tako blizu kuća izazvala zabrinutost među meštanima.
Prema rečima meštana, ovo je jedan od retkih slučajeva da je medved sa mečetom viđen tako blizu porodičnih kuća u ovom selu.
Kurir.rs/Vijesti
Reaguj
Komentariši