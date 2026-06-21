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Nikšićka policija podnela je krivične prijave protiv dve osobe zbog sumnje da su pokušale da prevare jednu auto-školu u tom gradu tokom polaganja vozačkog ispita. Naime, sumnja se da se Ž.A. (18) iz Nikšića lažno predstavio kao D.J. (19), kako bi umesto njega polagao praktični deo vozačkog ispita.

"Krivična prijava podneta je protiv Ž.A. (18) iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja. Sumnja se da se prijavljeni Ž.A. 30. maja 2026. godine, u prostorijama jedne auto-škole u Nikšiću, lažno predstavio kao D.J. i upotrebio njegovu ličnu kartu, dovodeći u zabludu članove Komisije za polaganje vozačkog ispita, te da je u ime navedenog lica polagao praktični deo vozačkog ispita", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Krivična prijava podneta je i protiv D.J. (19) iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja putem podstrekavanja.

"D.J. je, kako se sumnja, sa umišljajem, ustupio svoju ličnu kartu licu Ž.A. kako bi se isti lažno predstavio i u njegovo ime polagao praktični deo vozačkog ispita, dovodeći na taj način u zabludu članove Komisije za polaganje vozačkog ispita", kazali su iz policije.

Kurir.rs/RTCG

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